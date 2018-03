Deen Rasmus Quaade verschalkt peloton in Classic Loire Atlantique

Rasmus Quaade (BHS-Almeborg-Bornholm) heeft zaterdag de 19e editie van de Classic Loire Atlantique (cat. 1.1) gewonnen. Na 182,8 kilometer verschalkte de Deen het peloton in La Haye-Fouassière. De Noor Daniel Hoelgaard werd op drie seconden tweede, voor de Fransman Armindo Fonseca.

Roy Jans was met een zevende plaats beste Belg. Jan Bakelants maakt zijn rentree in Frankrijk na zijn valpartij in de Ronde van Lombardije. Hij reed de wedstrijd uit en finishte als 57e, op 28 seconden van de winnaar.

Lilian Calmejane en Benoit Cosnefroy gingen al vroeg in de aanval in de wedstrijd op een plaatselijk circuit, elf rondes van 16 kilometer. De ritwinnaar in de Tour van vorig jaar en de wereldkampioen bij de beloften kregen evenwel weinig ruimte van het peloton. Hoewel ze nog de versterking kregen van Gatis Smukulis en Jérémy Cabot zou het twee uur duren voor ze een bonus van 3:45 bij elkaar hadden gefietst. Op iets minder dan 40 kilometer werden ze gegrepen en waagde Rob Ruijgh zijn kans. Cosnefroy was blijkbaar nog niet moe en sprong opnieuw mee. De Fransman liet na enkele kilometer Ruijgh zelfs achter. Met Pieter Weening kreeg hij wat leter het gezelschap van een andere Nederlander. Terwijl Direct Energie het commando nam in het peloton, liet Weening op de laatste beklimming van de St-Fiace-sur-Maine de Fransman achter. Maar ook Weening zag zijn poging op 3 kilometer van de streep stranden.

Onder de vod van de laatste kilometer trok Rasmus Quaade in de aanval. Hij bleef nipt voorop, goed voor zijn derde profzege in zijn tweede wedstrijd van het jaar. In 2011 en 2014 kroonde hij zich tot nationaal kampioen tijdrijden. Op de erelijst volgt hij Laurent Pichon op.