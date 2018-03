Monument voor slachtoffers MH17 onthuld in Eindhoven

In de Nederlandse stad Eindhoven is zaterdag een gedenkteken onthuld voor de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Het beeld De Verbinding staat bij de ingang van de vliegbasis, een plek die bij de nabestaanden emoties oproept omdat alle slachtoffers in 2014 via Eindhoven uit Oekraïne terugkwamen.

De commissaris van de koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven onthulden zaterdag het gedenkteken. Tijdens diverse ceremonies werden kisten met menselijke resten op de basis in rouwauto’s gezet en in colonne naar Hilversum gebracht. De ingang van de vliegbasis veranderde destijds in een bloemenzee.

De onthulling van het monument zaterdag werd bijgewoond door honderden nabestaanden, hulpverleners en prominenten zoals burgemeesters, ambassadeurs en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken en huidig vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

“MH17 raken we nooit meer kwijt en ongewild werd de vliegbasis een unieke plek”, zei de Eindhovense burgemeester Jorritsma in zijn toespraak. “Op deze plek kwamen de slachtoffers thuis en werden de nabestaanden verenigd om gevoelens van verdriet, woede en ongeloof te kunnen delen.”

“Geschokt waren we en dat zijn we nog steeds. De indrukwekkende ceremonies zijn in de ogen en harten van iedereen gebrand en vormden het moment dat de waardigheid en respect voor de slachtoffers terugkeerde. Dit zal een plek voor de eeuwigheid zijn” , voegde Van de Donk er aan toe.

Na de onthulling werd een minuut stilte gehouden.

Het monument is een initiatief van de stichting Walk-for-298, opgericht door een van de hulpverleners tijdens de aankomstceremonies. Het initiatief in Eindhoven staat los van het nationale monument in Vijfhuizen (bij Schiphol) dat vorig jaar officieel werd geopend.

Het vliegtuig van vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders en 6 Belgen.