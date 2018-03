Politie plukt internationale bussen van de snelweg voor passagierscontroles

De federale politie heeft zaterdag in Antwerpen een controleactie gehouden die specifiek gericht was op de passagiers van goedkope internationale busreizen. Het is de tweede keer dat in ons land een dergelijke actie plaatsvindt. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die de actie kwam bezoeken, zijn de geviseerde busmaatschappijen populair bij drugskoeriers en andere criminelen.

Niet alleen de lage prijs, ook en vooral het gebrek aan regelmatige controles zoals bij internationale vlieg- en treinreizen maakt dat criminelen vaak gebruikmaken van busreizen om landsgrenzen over te steken. De veiligheidsdiensten van verschillende Europese landen willen daar echter paal en perk aan stellen.

Foto: BELGA

Ook politiemedewerkers uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg waren zaterdag aanwezig bij de controleactie en er lopen gesprekken om busmaatschappijen passagierslijsten beschikbaar te laten maken. “We willen passagiersgegevens kunnen vergelijken met onze databanken van terroristen en zware criminelen”, zegt minister Jambon. “Voor de luchtvaart is dat al operationeel, voor het treinverkeer zijn we het aan het afronden. Busreizen zijn wat complexer omdat ze door vele landen rijden, maar het is mijn overtuiging dat het ook voor deze vervoersmodus moet kunnen.”

Bij de controleactie van zaterdag werden bussen gespot door een politiehelikopter en vervolgens door de wegpolitie naar een loods geleid, waar de passagiers een identiteitscontrole ondergingen - ook over de echtheid van hun papieren - en hun bagage werd gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs en wapens. “Het is een heel intensieve controle waarbij we veel manschappen inzetten, onder meer aspiranten van de politieschool”, zegt Peter De Waele van de federale politie. “We proberen de wachttijden voor de reizigers wel zo beperkt mogelijk te houden, zodat ze hun reis toch relatief snel kunnen verderzetten als alles in orde is.”