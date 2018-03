Historische mars in VS: honderdduizenden Amerikanen protesteren tegen wapengeweld

Honderdduizenden Amerikanen zijn in Washington DC op straat gekomen om strengere wapenwetten te eisen. Ook in andere steden in de wereld is er vandaag protest.

Op Valentijnsdag viel de 19-jarige Nikolas Cruz binnen op zijn oude school, de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Er vielen zeventien doden. Dit was niet de zoveelste massaschietpartij, bleek in de dagen nadien.

De scholieren van Stoneman Douglas High protesteerden luid en hielden in tal van nationale nieuwsprogramma’s een aangrijpend pleidooi voor een strengere wapenwetgeving. Ze begonnen meteen een nationale actiedag te organiseren. Het protest bleef maar groeien, zodat er vandaag maar liefst 836 betogingen voor een strengere wapenwetgeving staan gepland in Amerika, en in de rest van de wereld.

De initiatiefnemers hopen op een half miljoen deelnemers aan de ‘March for Our Lives’. Momenteel is nog niet duidelijk hoeveel protestanten er aanwezig zijn, maar volgens Amerikaanse media gaat het om ‘honderdduizenden’ mensen - vooral jongeren.

Op de vele borden die de deelnemers bij zich hebben staan slogans te lezen als ‘Don’t Shoot’ (niet schieten), ‘No more silence’ (Geen stilte meer) of ‘We are the change’ (Wij zijn de verandering). Ook leerkrachten hebben de weg naar DC gevonden: ‘Een rode balpen zou m’n enige wapen moeten zijn’, staat op een bord te lezen.