Fraude met kinderbijslag in stijgende lijn: 3,7 miljoen euro teruggevorderd

In 2017 werd voor een totaalbedrag van 3,7 miljoen euro aan kinderbijslag teruggevorderd wegens fraude. Dat is circa 1 miljoen euro meer dan de 2,7 miljoen euro die in 2016 om die reden werd teruggevorderd. Het aantal fraudedossiers steeg van 711 tot 944. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang).

Het grootste deel van de wegens fraude teruggevorderde bedragen aan kinderbijslag was het gevolg van ‘het afleggen van een valse verklaring met betrekking tot de gezinssamenstelling’ (1,9 miljoen euro) en ‘het feit dat een of meer gezinsleden niet meer in ons land verblijven’ (1,49 miljoen euro).

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) Foto: BELGA

Daarnaast werden ook kinderbijslagen teruggevorderd wegens fictieve zelfstandige activiteiten (285.309 euro), het niet opgeven van alle inkomsten (55.768 euro), fictieve werknemersactiviteiten (24.470 euro) en een valse identiteit (3.911 euro).

Ook het totale bedrag aan teruggevorderde kinderbijslag ging tussen 2016 en 2017 de hoogte in: van 37,9 miljoen euro naar 38,5 miljoen euro. Het aantal dossiers steeg van 56.738 tot 63.135. 157.671 euro kon niet worden teruggevorderd wegens verjaring.

Het cijfer voor 2017 is nog niet beschikbaar. Volgens Vandeurzen zijn er geen extra acties gepland. “Naast een actief beheer van de terugvorderingsdossiers voert de kinderbijslagsector al jaren een beleid van enerzijds preventie van fraude en anderzijds van doelgerichte opsporing van fraude en een strikte opvolging ervan”, aldus de minister.