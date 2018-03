Jonge Brit Lawless snelt naar eerste profzege in Internationale Wielerweek Coppi e Bartali

Christopher Lawless (Team Sky) heeft zaterdag de derde rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (cat. 2.1) gewonnen. De Brit snelde na 171 kilometer in Crevalcore naar de zege, voor de Italianen Paolo Toto en Lorenzo Rota. Zijn Italiaanse ploegmaat Diego Rosa behield zijn leiderstrui.

In een etappe die op papier bestemd was voor snelle jongens, kozen onze landgenoot Dimitri Peyskens, Rémy Di Grégorio, Michal Paluta, Peter Williams en Christofer Jurado voor een vroege vlucht. Na een gevecht van zo’n 35 kilometer slaagden Marco Coledan en Jacopo Mosca erin om de aansluiting te maken. Veel voorsprong reden de zeven vluchters nooit bij elkaar. Maximaal 3:05 op een peloton waarin Team Sky het tempo bepaalde voor leider Diego Rosa.

Op 35 kilometer van de finish werden koplopers ingerekend, waarna het peloton zich voorbereidde op de massasprint. Dat was evenwel buiten Sky gerekend, dat het tempo zo hoog hield dat het peloton in stukken brak. De Nederlander Koen Bouwman, derde in de stand, miste de slag en verzeilde in een tweede groepje, dat op een minuut zou finishen. Zijn landgenoot Bauke Mollema, vrijdag ritwinnaar en tweede in de stand, zat wel in de voorste groep en heeft daardoor nog altijd uitzicht op de eindzege. Hij vat zondag de afsluitende tijdrit aan met 7 seconden achterstand op klassementsleider Rosa.

Vooraan werd de sprint nog ontsierd door een valpartij. De 22-jarige Lawless werd daarbij niet gehinderd en sprintte naar zijn eerste profzege.

CHRISTOPHER LAWLESS VINCE A CREVALCORE LA 3^ TAPPA DELLA SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI, DIEGO ROSA RESTA LEADER https://t.co/eAQYdrTAQM pic.twitter.com/W01FVaigcI — ciclismo sportgo (@CiclismoSG) 24 maart 2018

- Uitslag -

1. Christopher Lawless (GBr) - 171 km in 3u47’53”

2. Paolo Toto (Ita) - allen zelfde tijd

3. Lorenzo Rota (Ita)

4. Emils Liepins (Let)

5. Richard Carapaz (Ecu)

6. Mauro Finetto (Ita)

7. Fabio Felline (Ita)

8. Alex Turrin (Ita)

9. Nicola Bagioli (Ita)

10. Diego Rosa (Ita)

- Stand -

1. Diego Rosa (Ita) - in 9u52’46”

2. Bauke Mollema (Ned) - op 7”

3. Richard Carapaz (Ecu) - 38”

4. Lucas Hamilton (Aus) - 47”

5. Fausto Masnada (Ita) - 1’22”

6. Christopher Juul-Jensen (Den) - z.t.

7. Pavel Sivakov (Rus) - 1’26”

8. Koen Bouwman (Ned) - 1’32”

9. Ivan Ramiro Sosa (Col) - 1’39”

10. Alex Turrin (Ita) - 1’50”