Wielertoerist vecht voor zijn leven na zwaar verkeersongeval

Op het kruispunt van de Hundelgemsesteenweg en de Veldstraat in Merelbeke vond zaterdagvoormiddag een zwaar ongeval plaats. Een wielertoerist werd er aangereden door een wagen, de man vecht voor zijn leven in het ziekenhuis.

Omstreeks 10.30 uur wilde de 47-jarige G. D. vanuit de de Hundelgemsesteenweg de Sint-Elooistraat inrijden, toen hij werd aangereden door een auto die in de richting van Munte reed: de 44-jarige bestuurster kon de fietser niet meer vermijden. Door de klap brak de fiets van de man zelfs in verschillende stukken.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, en reanimeerden de man uit Merelbeke lange tijd op de plaats van het ongeval. Vervolgens werd de man, die nog steeds in levensgevaar verkeert, naar het ziekenhuis overgebracht.

Burgemeester Filip Thienpont (CD&V), die niet ver van de plaats van het ongeval woont, kwam ter plaatse. “Het is bijna onwezenlijk”, zegt hij. “Ik ken het slachtoffer en ik ken het kruispunt waar het ongeval gebeurde. Dat is inderdaad gevaarlijk, en we hebben het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gevraagd om dat kruispunt op een andere manier in te richten als het een deel van de Hundelgemsesteenweg heraanlegt. Die plannen zijn er al, en we gaan deze week aan het AWV vragen om daar niet te lang mee te wachten. Het is vervelend dat dit zich nu voordoet. Mensen worden door het mooie lenteweer aangemoedigd om te fietsen en dan gebeurt dit.”

Een deel van de straat werd afgesloten voor het onderzoek van de verkeersdeskundige. Er werd een alcoholtest afgenomen bij de bestuurster en bij de wielertoerist. De precieze omstandigheden van het ongeval zullen moeten blijken uit het rapport van de verkeersdeskundige.