Finse politie is dan toch bereid om Puigdemont aan te houden

Puigdemont is momenteel in de Finse hoofdstad Helsinki om er een lezing te geven Foto: AP

De Finse politie heeft zaterdag gezegd dat ze zal ingaan op het verzoek van Spanje om de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont aan te houden. Puigdemont, die in België in ballingschap leeft, is op bezoek in Finland.

In een korte mededeling zei de politiedienst KRP dat Spanje “de gevraagde informatie bezorgd” had over het internationale aanhoudingsbevel, maar ze voegde eraan toe dat de verblijfplaats van Puigdemont in Finland “onbekend” was.

Nochtans had parlementslid Mikko Karna eerder op de dag nog gezegd dat Finland hem “niet kon uitleveren” aan Spanje. “Hij heeft geen geweld gepleegd en de aanklacht van rebellie is compleet idioot”, vond hij.

Puidgemont was uitgenodigd voor bijeenkomsten donderdag in het Finse parlement en gaf vrijdag een interview op de universiteit van Helsinki. Volgens Karna liep het officiële programma van Puigdemont vrijdag af, en zou hij zaterdag later op de dag vertrekken uit Finland.