Biatleet Fourcade stelt in Tyumen ook eindzege in WB achtervolging veilig

Martin Fourcade blijft de onbetwiste koning van de biatlon. De Fransman heeft zaterdag in het Russische Tyumen de laatste Wereldbekermanche in de achtervolging gewonnen en stelde zo de eindzege in de discipline veilig. Fourcade weet sinds donderdag al dat hij niet meer bijgebeend kan worden in het algemeen klassement van de Wereldbeker biatlon.

De 28-jarige Fransman legde de 12,5 kilometer skilopen met onderweg twee liggende en staande schietproeven af in 32:09.7. Zijn Noorse concurrent Johannes Thingnes Boe eindigde op 47.9 op de tweede plaats. De Italiaan Lukas Hofer schoot als enige foutloos en pakte brons.

In de eindstand van de Wereldbeker achtervolging houdt Fourcade (396 punten) de Noor Boe (364) en de Rus Anton Shipulin (254) achter zich. Onze landgenoten Florent Claude (33) en Michael Rösch (24) sloten de discipline af op respectievelijk de 48e en 52e plaats.

Martin Fourcade verzekerde zich donderdag al van zijn zevende opeenvolgende eindzege in de totaalstand van de Wereldbeker. De vijfvoudige olympische kampioen is ook zeker van de eerste plaats in de Wereldbeker sprint en Wereldbeker individueel. Zondag kan hij de Grand Slam compleet maken door ook de Wereldbeker massastart binnen te rijven. Het zou zijn derde Grand Slam op rij zijn, de vierde in totaal. Hij verdedigt een voorsprong van 54 punten op Boe, die de proef van 15 kilometer moet winnen en tegelijkertijd moet hopen dat Fourcade geen punten pakt.