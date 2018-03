Gridpenalty voor Valtteri Bottas na hevige crash tijdens kwalificatie GP van Australië

Valtteri Bottas zal een gridpenalty voor de GP van Australië krijgen. De Fin maakte tijdens de kwalificatie een stevige crash en ziet door de gridpenalty de averij verder oplopen.

Het moest het seizoen worden waarin Valtteri Bottas teamgenoot Lewis Hamilton wou uitdagen in de strijd om de wereldtitel. Dat kan uiteraard nog steeds maar het seizoen is op dat vlak alvast niet te best begonnen.

Bottas crashte aan het begin van Q3 en zijn Mercedes raakte ernstig beschadigd. De Fin kon door zijn crash uiteraard niet deelnemen aan de rest van de kwalificatie en moest tevreden zijn met de tiende tijd.

De wagen van Bottas raakte echter zo hard beschadigd dat Mercedes bevestigde dat de versnellingsbak van Bottas zijn wagen verwisseld dient te worden. Bottas krijgt daardoor een gridpenalty van vijf plaatsen en zal van op de vijftiende plaats moeten vertrekken.

"Ik voel me over het algemeen goed," vertelde Bottas nadat hij terugkeerde van het medisch centrum op het circuit. "Ik begon mijn eerste snelle ronde en gebruikte iets meer van de baan toen ik de eerste bocht verliet. Ik ging iets te breed eigenlijk."

"Ik denk dat ik simpelweg te hard pushte en in de eerste bocht lagen de kerbstones nog wat nat. Ik was verrast dat ze nog nat waren door de regen die eerder op de dag was gevallen. Ik verloor de achterkant van de wagen en ik probeerde te corrigeren maar alles ging enorm snel. Ik kon niets doen en raakte de muur bij het verlaten van de tweede bocht."

"Het is erg ongelukkig en ik vind het bijzonder jammer voor het team. Ze gaven mij een zeer competitieve wagen," besloot Bottas.

