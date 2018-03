Opgelet voor de zomertijd: dit weekend slapen we één uur minder

Het is opnieuw zover: in de nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok een uur vooruit. We hebben dus een uurtje minder nachtrust, maar dan wel met het voordeel dat het ‘s avonds langer licht blijft.

Volgens het Koninklijk Besluit van 19 december 2001 gaat de zomertijd in op de laatste zondag van de maand maart om 02.00 uur. In het laatste volle weekend van oktober gaat de wintertijd weer in.

De huidige regeling voor de zomertijd dateert van 1977 en de oorspronkelijke bedoeling was energiebesparing onder invloed van de economische crisis. Omdat de zon in de zomer zo vroeg opkomt dat het al licht is wanneer de meeste mensen nog slapen, wilde men energie besparen door de uren met zonlicht meer te laten samenvallen met de uren waarop mensen wakker zijn.

Oliecrisis

Het is intussen 102 jaar geleden dat de zomertijd voor het eerst in de praktijk werd gebracht: het Duitse Keizerrijk voerde die in tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 30 april 1916. Dat gebeurde ook in bezet gebied, onder meer België dus. Niet veel later volgden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Na de oorlog werd de maatregel weer afgeschaft, maar sporadisch werd die in sommige Europese landen opnieuw ingevoerd. België voerde de maatregel in 1976 opnieuw in, in de nasleep van de oliecrisis. Op dit moment zitten 70 landen in het winter- en zomeruursysteem.