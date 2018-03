Kittel en Keukeleire geven forfait voor Gent-Wevelgem, Vanmarcke start wel

Marcel Kittel zal niet aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem. De Duitse sprinter van Katusha-Alpecin is onvoldoende hersteld van ziekte. Bij Lotto-Soudal ontbreekt Jens Keukeleire zondag. De Nederlander Moreno Hofland neemt zijn plaats in. Sep Vanmarcke zal dan weer wel aan de start verschijnen, ondanks zijn val van vrijdag.

Marcel Kittel sukkelt al even met ziekte. Hij is onvoldoende hersteld en Katusha-Alpecin besliste in samenspraak met de Duitser hem thuis te laten en te pieken naar de Scheldeprijs van volgende week woensdag. “Marcel kwam wat ziekjes uit Milaan-Sanremo en reed daarom woensdag ook Brugge-De Panne niet”, aldus ploegleider Guennadi Mikhailov. “Hij wordt vervangen door Baptiste Planckaert.” De spurter uit Spiere-Helkijn verliet ook geblutst en gebuild de Record Bank E3 Harelbeke maar lijkt tijdig opgeknapt. Marco Haller is dat niet, de Oostenrijker komt woensdag terug voor Dwars door Vlaanderen.

Keukeleire krijgt verplichte rust. Foto: Photo News

Forfait Keukeleire en Van Hooydonck

Ook Keukeleire is onvoldoende fit en krijgt rust voorgeschreven van de teamleiding van Lotto-Soudal. “Hij blijft sukkelen met de gezondheid. Daarom ook is het niet opportuun om hem te laten starten in een zware koers zoals Gent-Wevelgem”, stelt Herman Frison. “Moreno Hofland is zijn vervanger. Wij hebben met Jens Debusschere en Jasper De Buyst twee hangijzers in het vuur. De ontknoping van de wedstrijd zal wellicht weer vallen na de tweede passage op de Kemmelberg. De weersvoorspellingen zijn van dien aard dat er ter hoogte van De Moeren wellicht niet veel zal gebeuren. Er wordt niet voldoende wind voorspeld, al weet je nooit.”

Nathan Van Hooydonck is de volgende die Gent-Wevelgem in Flanders Fields aan zich moet laten voorbijgaan. De neef van Edwig is nog niet voldoende hersteld van een griepje dat hem vorige week langs de kant hield. Hij wordt bij BMC vervangen door Jean-Pierre Drucker, de Luxemburger die zich vorige week zaterdag nog ineens op zijn eentje voor de groep ging vooroprijden op de Poggio.

Sep Vanmarcke start toch na val in E3 Harelbeke

Sep Vanmarcke zal zondag toch starten in Gent-Wevelgem. Even was er twijfel omdat de kopman van EF Education First-Drapac vrijdag betrokken was in de zware valpartij op 108 kilometer van de eindmeet in Harelbeke.

“Sep Vanmarcke heeft wat stramme spieren en schaafwonden over het hele lichaam, maar start zondag toch”, verduidelijkt broer en sportdirecteur Ken Vanmarcke. “Van de ploeg die morgen van start gaat, zijn Sacha Modolo en Daniel McLay de enige twee van de zeven die niet betrokken waren in de massale valpartij tijdens de E3 Harelbeke. De val gebeurde immers achter Modolo, terwijl McLay niet reed in Harelbeke. Het is af te wachten hoe mijn renners hersteld zijn van hun blessures.”