OPROEP. Cursussen voor ouders die kinderen willen leren autorijden al volgeboekt

De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) stelt dat de cursus voor ouders of begeleiders van jongeren, die op eigen houtje auto willen leren rijden, zo succesvol is dat er in julie en augustus lange wachtlijsten kunnen ontstaan. Nu al zijn bijna alle vormingsmomenten voor de zomer volgeboekt.

Heb jij de cursus rijbegeleider al gevolgd? Deel je ervaringen met ons via hier@reageren.be. Vergeet zeker je naam, woonplaats en telefoonnummer niet te vermelden.

Sedert 1 oktober moeten begeleiders van jongeren die op eigen houtje willen leren autorijden, verplicht deelnemen aan een vormingsmoment. Tijdens een cursus van drie uur wordt onder meer hun kennis van de wegcode opgefrist, leren ze hoe ze hun jonge snaken achter het stuur best intomen of aansporen, en met welke oefeningen ze manoeuvres als parkeren en achteruitrijden kunnen aanleren. Voor ouders van jongeren die twintig uren rijles volgen, voor een voorlopig rijbewijs van 18 maanden, is de cursus uiteraard niet verplicht.

“Uit een bevraging van 538 deelnemers aan onze cursus, blijkt dat 8 op 10 cursisten de opleiding zeer nuttig vond”, zegt Joni Junes van de VAB. “Vooral het onderdeel ‘opfrissing van de wegcode’ krijgt een hoge beoordelingsscore. Voor vele ouders is het dan ook al enkele tientallen jaren geleden dat ze zelf hun rijexamen hebben afgelegd. Intussen zijn veel verkeersregels veranderd.”

“Binnenkort beginnen vele jongeren aan hun examens. We vrezen dat velen van hen in de zomer aan hun rijopleiding willen beginnen, en pas dan zullen constateren dat hun begeleider de verplichte cursus nog niet heeft gevolgd. Als ze dan nog willen inschrijven, dan zullen ze wellicht op een lange wachtlijst terechtkomen. Daarom zouden we alle begeleiders willen oproepen om zich tijdig bij een erkend rijopleidingscentrum in te schrijven.”

De kostprijs van de cursus bedraagt 20 euro en werd wettelijk vastgelegd. Elke deelnemer ontvangt een attest dat tien jaar geldig blijft.