Paris Jackson en Cara Delevingne komen naar buiten met hun relatie

Maandenlang circuleerden er geruchten over een mogelijke relatie tussen Cara Delevingne en Paris Jackson, maar het tweetal ontkende noch bevestigde de roddels. Nu ze op donderdagavond kussend gespot werden in een restaurant in Hollywood wordt duidelijk dat ze hun relatie niet langer verborgen willen houden.

Op donderdagavond trokken Paris Jackson en Cara Delevingne er samen met Macaulay Culkin en zijn vriendin Brenda Song op uit in Hollywood. Het tweetal werd al kussend gefotografeerd buiten een restaurant. Hun voorzichtige houding in de buurt van fotografen lieten ze bij deze varen, waardoor aangenomen kan worden dat het duo hun relatie niet langer voor de buitenwereld wil verstoppen.

In de media draait de geruchtenmolen al maandenlang op volle toeren, maar tot op heden weigerden de twee modellen iets over hun vriendschap of amoureuze relatie bekend te maken. Ze werden erg vaak in elkaars gezelschap gesignaleerd en via Twitter lieten ze eerder deze week ook weten dat ze samen in bed naar een lesbische film aan het kijken waren.