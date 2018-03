Kobe Schepers (29) is van alle markten thuis. Als student engageerde hij zich voor Unicef, zijn eerste échte job was die van financieel auditeur. Nee, dan sluit zijn passage bij Golazo als event manager beter aan bij zijn huidige dagtaak. Een kennismaking met de stadiondirecteur van KRC Genk.

Hij is geboren en getogen in Berbroek, maar de liefde lokte Kobe Schepers naar Halen. De liefde voor de sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder bepaalde zijn beroepsloopbaan.

“Ik ben ...