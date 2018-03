Vrouw rijdt opzettelijk tegen paal met haar dochters op achterbank: “Wilde hen bewijzen dat God bestaat”

De 25-jarige Bakari Shaquille Warren heeft haar beide dochters dinsdagnacht met opzet in gevaar gebracht aan een kruispunt in Norcross, een plaats in de Amerikaanse staat Georgia. Om de kinderen te bewijzen dat God echt bestaat, vond ze er niks beters op dan tegen een paal te rijden. Ze werd meteen gearresteerd door de politie van Gwinnett County.

Het ongeval werd ook in beeld gebracht door een bewakingscamera. Volgens de politie reed Warren op Peachtree Industrial Boulevard toen ze het idee kreeg om een ongeval te veroorzaken. Ze stak zonder remmen de snelweg over en ging zelfs versnellen om uiteindelijk aan de overkant tegen een paal te knallen. Als bij wonder bleven ze allemaal ongedeerd.

“Ogen van moeder waren gesloten”

De oorzaak van het ongeval kwam pas aan het licht toen de dochters, vijf en zeven jaar oud, hun versie van de feiten konden vertellen aan de politie. “Ze vertelde ons om in God te geloven, dan zou er niks met ons gebeuren”, vertelde een van de meisjes terwijl ze in een politiecombi zaten. Nadien zou Warren aan haar dochters gevraagd hebben om hun gordels goed aan te doen, om vervolgens de snelheid nog wat op te drijven.

“Haar ogen waren gesloten. Ze zei ‘ bla bla bla, ik hou van God”, vervolgde het meisje. “Ze wilde niet zomaar een auto-ongeval veroorzaken. Ze wilde ons vooral doen beseffen dat God echt is.” Volgens de politie bevestigde Warren dat ze om die reden tegen de paal reed.

Op borgtocht vrijgelaten

De moeder werd na het ongeval onmiddellijk gearresteerd door de politie. Vrijdagnamiddag werd ze op borgtocht vrijgelaten uit de gevangenis van Gwinnett County. De kinderen verblijven ondertussen bij haar grootouders.