Zo populair is botox in Nederland

In Nederland hebben onderzoekers het aantal cosmetische ingrepen met botox en fillers in één jaar tijd geregistreerd. Uit hun gegevens blijkt dat er in 2016 maar liefst 390.000 cosmetische ingrepen met deze producten uitgevoerd werden. De onderzoekers schatten dat gemiddeld één op de 49 Nederlandse vrouwen is behandeld met fillers en één op de 53 met botox.

Een Nederlands onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam heeft uitgewezen dat er in 2016 maar liefst 390.000 cosmetische ingrepen zijn uitgevoerd waarbij gebruikgemaakt werd van botox of fillers. Botox blijft overigens ook het populairste middel om lippen voller te doen lijken of ouderdomstekens weg te werken.

Onderzoekers kunnen op basis van de beschikbare data immers vaststellen dat één op de 49 vrouwen met fillers is behandeld en één op de 53 met botox. Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat er tot op heden geen objectieve gegevens beschikbaar waren over het aantal cosmetische ingrepen met deze producten en de gevolgen ervan. Dat verklaarde hoofdonderzoeker Tom Decates naar aanleiding van het onderzoek.

De Nederlandse onderzoekers willen in een verder stadium op zoek gaan naar de risico's van dit soort ingrepen en analyseren hoe vaak er daadwerkelijk iets fout loopt.