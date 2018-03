Paris Hilton raakt verlovingsring van twee miljoen euro kwijt in nachtclub

Een avondje stappen eindigde voor Paris Hilton in blinde paniek. Toen de socialite zich helemaal uitleefde op de dansvloer, vloog haar peperdure verlovingsring van haar vinger af en werd man en macht ingezet om het juweel ter waarde van twee miljoen euro terug te vinden.

Volgens ooggetuigen was Paris Hilton (36) hysterisch toen ze tijdens een avondje uit haar verlovingsring kwijtraakte. De socialite liet haar aanstaande Chris Zylka (32) en een legertje beveiligers op zoek gaan naar de ring, die zo’n twee miljoen dollar waard is en waarvoor zij extra beveiliging inhuurde.

Een ooggetuige vertelde aan page Six: „Er werd naarstig gezocht. Mensen kropen over de vloer, onder de tafels, keken onder de voeten van andere bezoekers en onder stoelen." Volgens hem is het dan ook een wonder dat Paris’ verlovingsring terug is gevonden. Paris Hilton zou naar verluidt onophoudelijk hebben gehuild, ook toen de enorme diamant twee tafels verderop uit een champagnekoeler werd gevist.

Begin dit jaar verloofde het koppel zich tijdens een skivakantie in Aspen. Volgens geruchten zijn de tortelduifjes van plan eind dit jaar te trouwen.