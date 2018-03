Extreem gevaarlijk: vrachtwagenchauffeur gaat spookrijden op afrit E40

Het mag een mirakel heten dat dit niet slechter is afgelopen. Bij de afrit Aalter van de E40 heeft een vrachtwagenchauffeur een zeer gevaarlijke situatie veroorzaakt. Toen hij merkte dat hij een verkeerde afslag had genomen in de buurt van het op- en afrittencomplex, besloot de bestuur zowaar om rechtsomkeer te maken en via de afrit terug op de snelweg te rijden.

Een man die het tafereel voor zijn neus zag gebeuren, kon het incident ook vastleggen met een camera. Donderdag kwamen de beelden voor het eerst terecht op sociale media. Het filmpje laat zien hoe de chauffeur zomaar de verbodsborden aan zijn laars lapt en toch via de afrit doorrijdt. De oprit gebruiken was immers geen keuze, die bleek namelijk geblokkeerd door de herinrichting van het op- en afrittencomplex in de gemeente.

Gelukkig bleef een botsing met de tegenliggers uit. De bestuurder week voldoende uit om plaats te maken voor een andere vrachtwagen, terwijl de andere automobilisten noodgedwongen bleven stilstaan tot het voertuig de afrit verliet. Volgens RTL info zou de bestuurder gearresteerd zijn.