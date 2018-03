Zeker twee doden bij ontploffing autobom in Egypte

In Egypte is zaterdag een bomauto ontploft in de stad Alexandrië aan de Middellandse Zee. Daarbij zijn minstens twee mensen gedood, zei een veiligheidsbron.

De bomaanslag, bij een hotel, was tegen een konvooi van de veiligheidschef van de stad gericht, zei de bron, die anoniem wou blijven. Bij de aanslag vielen ook gewonden. In Egypte vinden maandag, dinsdag en woensdag presidentsverkiezingen plaats, die vrijwel zeker gewonnen worden door president Abdel-Fattah al-Sissi. In het land plegen jihadisten steeds weer aanslagen op veiligheidstroepen sinds het leger de democratisch verkozen islamistische president Mohammed Morsi in 2013 omverwierp.