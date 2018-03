Fan kan eerste momenten filmen nadat Justin Bieber met wagen crashte in Los Angeles

De Canadese superster Justin Bieber is vrijdagavond betrokken geraakt bij een auto-ongeval. Aan een kruispunt in Los Angeles kwam hij met zijn Mercedes-Benz in botsing met een andere personenwagen. Enkele fans die in de buurt waren, konden de eerste momenten na de crash filmen.

Volgens TMZ gebeurde het ongeval net voor negen uur ’s avonds op Sunset Boulevard, in West Hollywood. Hij had net opnames achter de rug in de studio toen hij plots tegen de achterkant van de wagen voor zich reed. De lokale politie kwam ter plaatse om de nodige informatie te vergaren, maar een proces-verbaal werd niet opgesteld. Zowel Bieber als de andere bestuurder bleven ongedeerd.

Het is niet de eerste keer dat de 24-jarige zanger betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Zo reed hij in juli vorig jaar al eens per ongeluk een fotograaf aan in Beverly Hills. De man moest toen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis.

Ondertussen blijft ook het liefdesleven van Bieber onderwerp van discussie. Volgens Amerikaanse media zou zijn relatie met Selena Gomez mede door haar moeder Mandy Teefy opnieuw op de klippen zijn gelopen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat hij misschien een nieuwe vriendin heeft, maar daarover is nog geen duidelijkheid.