Amerikaanse internetreus zet Belgische winkelketens onder druk

Vorige week kondigde de Amerikaanse speelgoedketen Toys ‘R’ Us het faillisement aan. In één klap 33.000 jobs weg, en meer dan 800 winkels dicht. De oorzaak? De online concurrentie van Amazon is te machtig. Beginnen de Belgische ketens ook al te sidderen, nu de Amerikaanse internetreus zijn pijlen stilaan op onze markt richt?

Elektronicaketen RadioShack had ooit 1.500 winkels in de VS, maar gaat na twee faillissementen sinds vorig jaar enkel online verder. In 2016 al moet Sports Authority na bankroet zijn 450 sportwinkels ...