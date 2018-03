“Kippenvel”, “magisch”: dit meisje (10) blaast iedereen omver in ‘The Voice Kids’

Amper tien jaar oud is Yosina Ramujauw, het Nederlandse meisje dat de jury met verstomming sloeg in ‘The Voice Kids’. In de tedere ballade ‘Ken je mij’ van Trijntje Oosterhuis wist ze zoveel nuance en gevoel te leggen dat niet alleen alle coaches omdraaiden, maar haar ook nog eens overlaadden met loftuitingen.