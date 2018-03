Basketvedette Stephen Curry valt opnieuw geblesseerd uit

Golden State Warriors won vrijdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) met 106-94 van Atlanta Hawks, maar zag vedette Stephen Curry opnieuw geblesseerd uitvallen.

Curry vierde vrijdag zijn rentree nadat een enkelblessure hem zes wedstrijden aan de kant had gehouden. In het derde kwart van de wedstrijd tegen de Hawks kwam hij echter in botsing met ploeggenoot JaVale McGee en daarbij liep hij een blessure aan de linkerknie op. Volgens de Warriors zou het om een verstuiking gaan. De ernst van de kwetsuur is momenteel nog onduidelijk, daarvoor moeten de onderzoeken afgewacht worden. Curry was tegen Atlanta goed op dreef met 29 punten en onder zijn impuls kon de thuisploeg in het derde kwart een achterstand ombuigen in een nipte voorsprong. Ook na het uitvallen van de vedette hielden de Warriors stand in het slotkwart.