Vandoorne teleurgesteld na kwalificatie: "Maar punten tijdens de race zijn mogelijk"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als twaalfde voor de eerste race van het nieuwe F1-seizoen. Van enige teleurstelling is sprake maar Vandoorne hoopt tijdens de race meteen zijn eerste punten van het nieuwe seizoen te behalen.

"We zijn een beetje teleurgesteld dat we niet met beide wagens in Q3 staan," blikt Vandoorne terug op de kwalificatie. "Het is echt jammer want het zag er gisteren tijdens de oefensessie op een droge baan veelbelovend uit. Wat ons betreft is er veel werk te doen. Het middenveld zit zeer dicht bij elkaar en de andere teams hebben zich wat verbeterd. We moeten dan ook zien waar wij wat terrein verloren hebben."

Met een elfde en twaalfde tijd voor Alonso en Vandoorne kunnen McLaren en Vandoorne nog in de punten finishen tijdens de race. Los daarvan verwacht Vandoorne dat er de komende races nog heel wat progressie geboekt zal worden.

"Er was zeker en vast het potentieel om vandaag een goede stap vooruit te zetten maar die kans hebben we gemist. We beschikken echter over een goede benchmark. McLaren en Renault werken nog niet lang samen dus er zijn nog heel wat dingen die we kunnen ontwikkelen. We weten dat we ons doorheen het seizoen zullen verbeteren, zowel als team alsook ons pakket, en ik hoop dat we dat zeer snel zullen kunnen tonen."

Ondanks dat de kwalificatie enigszins een teleurstelling was heeft Vandoorne voor morgen een duidelijk doel voor ogen: zijn eerste punten van het nieuwe seizoen behalen.

"Morgen kunnen er tijdens de race veel dingen gebeuren. Het is hier moeilijk om in te halen maar meestal is er tijdens de eerste race van het seizoen heel wat drama. Vergeleken met vorig jaar staan we er zeker en vast beter voor. Onze racesnelheid lijkt veelbelovend en we moeten klaar staan voor alles wat gebeurt. Ook het weer kan een belangrijke rol spelen. We moeten dan ook proberen om een foutloze race te rijden en uit de problemen proberen blijven. Hopelijk kunnen we op die manier punten behalen."

