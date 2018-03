Zware week voor Steven Vandeput: “Ik weet dat ik recht in mijn schoenen sta”

Patrouillerende soldaten in de Wetstraatbuurt geven liever geen commentaar op hun minister. Als vanouds. Ook al raakte deze week bekend dat een deel van de luchtmachttop wel aan politiek heeft gedaan en daardoor zichzelf in de voet schoot én de minister beschadigde. “Het was niet mijn prettigste week, maar ik ben ook geen geslagen hond”, zegt Steven Vandeput. “Ik weet dat ik recht in mijn schoenen sta. Ja, ik slaap nog goed.”

