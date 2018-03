Zo krijgt deze actrice haar weerbarstige kleuter in bed

Foto's van haar twee kinderen krijg je op haar sociale media niet te zien, maar Kristen Bell deelde wel een controversiële strategie die zij gebruikt om haar driejarige kleuter in bed te krijgen én houden. In een interview met het tijdschrift Parents vertelde ze hoe ze de slaapkamerdeur aan de buitenkant afsluit zodat haar dochter niet meer uit haar slaapkamer kan ontsnappen.

Kristen Bell neemt niet vaak een blaadje voor de mond en sprak in het verleden al openhartig over haar angststoornissen en haar huwelijk in de Amerikaanse media. Tijdens een interview met het tijdschrift Parents had de Amerikaanse actrice, die getrouwd is met acteur Dax Shepard, het nu ook over de ouderschapsperikelen waarmee ze momenteel kampt.

"Mijn driejarige dochter, Delta, besliste negen maanden geleden dat ze niet meer wil slapen," vertelde de actrice. "Wanneer we haar 's avonds in bed stoppen, schakelt ze het licht aan, begint ze meubilair te verplaatsen en slaat ze op de deur met speelgoed. Dit stoort dan weer onze vierjarige zoon, Lincoln. Daarom hebben we de deurknop van haar slaapkamerdeur verwisseld. We hebben het slot aan de buitenkant van de deur bevestigd."

Controversieel of niet?

"Het spijt me echt, ik weet dat dit nogal controversieel klinkt," benadrukte ze nog, "maar we sluiten de deur zodra we haar naar haar kamer brengen. We blijven daarna aan de buitenkant van de deur staan en we vertellen haar dat we van haar houden, dat ze ons de volgende ochtend zal weerzien en dat het bedtijd is. Na een tiental minuten kalmeert ze vanzelf en vertrekken we. Voor we zelf naar bed gaan, maken we het slot van haar slaapkamerdeur uiteraard opnieuw los."