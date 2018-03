Kylie Jenner deelt eerste selfie met dochter

Hoewel Kylie Jenner al enkele foto's van haar dochtertje op haar sociale media postte, heeft ze op vrijdag een allereerste selfie met Stormi op Instagram geplaatst. Moeder en dochter liggen beiden samen in bed en kijken allebei als volleerde realitysterren in de camera.

De langverwachte eerste selfie van Kylie Jenner (20) met haar dochter is er eindelijk. De realityster heeft op vrijdag drie selfies op Instagram gepost, nadat ze de voorbije weken hoofdzakelijk foto's met haar vriendinnen en zussen de wereld had ingestuurd. Op de foto ligt Kylie samen met Stormi in bed en kijken ze allebei recht in de camera.