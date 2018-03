Formule 1 krijgt eigen Netflix-serie

De Formule 1 heeft vandaag laten weten dat er een Netflix-serie over de sport wordt gemaakt. De serie over de Formule 1 wordt dit jaar ingeblikt en zal voor de abonnees van Netflix verschijnen als zijnde een van de vele 'Netflix original series'.

Naast de klassieke filmcrew zal er dit jaar ook een filmcrew van Netflix in de Formule 1 rondlopen. De filmcrew zal enkele sleutelfiguren uit de Formule 1 volgen en ook het reilen en zeilen uit de F1-paddock uitgebreid in beeld brengen.

Niemand minder dan Academy award-winnaar James Gay Rees, bekend van de documentaire 'Senna' over het leven van de gelijknamige F1-piloot, zal de serie over de Formule 1 produceren.

Voor het maken van de serie krijgt Netflix een nooit eerdere geziene en exclusieve toegang tot niet alleen de rijders, teambazen en sleutelfiguren van de F1, maar ook op en rondom het circuit en de F1-paddock.

"De Formule 1 is een wereldwijde sport die zich actief aan het herpositioneren is van een motorsportbedrijf naar een merk in de media en entertainment," aldus Sean Bratches, de commercieel directeur van de Formule 1.

"De overeenkomst met Netflix zal voor een fascinerend verhaal zorgen waarbij getoond zal worden wat er gedurende een F1-seizoen allemaal achter de schermen gebeurt. Het is iets dat de fans van de sport nog nooit gezien hebben."

De Netflix-serie over de Formule 1 zal tien episodes tellen en verschijnt in de loop van 2019

