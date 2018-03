Thomas Pieters sluit af met gelijkspel tegen Kevin Na

Thomas Pieters en de Amerikaan Kevin Na, die zich beiden niet meer konden plaatsen voor de achtste finales, hebben vrijdag in hun laatste groepswedstrijd gelijk gespeeld op het World Golf Championship (WGC/10 miljoen dollar), dat wordt betwist in het Amerikaanse Austin.

Pieters startte zijn ronde met een birdie. Kevin Na zag onze landgenoot op de holes drie en vier in de fout gaan, waarna de 34-jarige Amerikaan met een birdie een voorsprong van twee punten nam. Pieters sloeg echter terug en stond na onder meer een birdie en een eagle op de holes elf en twaalf weerom op voorsprong. Op de dertiende hole lukte Na een birdie waarna Pieters in de fout ging op de vijftiende hole. Na leek de wedstrijd te winnen, maar Pieters pakte op de achttiende hole uit met een afslag van 325 meter waarna hij de bal in twee slagen in de cup zag verdwijnen, goed voor een birdie en een gelijkspel.

De overwinning in de groep van Pieters was voor de Zweed Alexander Noren die zijn drie wedstrijden won. Na de uitschakeling van Dustin Johnson, de regerende kampioen en nummer één van de wereld, moesten ook de Noord-Ier Rory McIlroy, de Australiër Jason Day, de Spanjaard Jon Rahm en de Amerikaan Jordan Spieth hun koffers pakken. Met de Amerikaan Justin Thomas en de Spanjaard Sergio Garcia konden slechts twee spelers uit de top tien zich plaatsen voor de achtste finales.