Bekende webshop Asos toont kledingstuk op verschillende figuurtypes

De Britse webshop Asos experimenteert met een nieuwigheid die door gebruikers flink gesmaakt wordt. Zo toont het één kledingstuk op verschillende modellen met telkens een ander figuurtype. Hierdoor wordt het voor klanten gemakkelijker om te beoordelen of een bepaald kledingstuk ook hen zal passen voor ze het effectief bestellen.

Een Britse vrouw ontdekte midden maart al dat de populaire webshop Asos niet langer van één model gebruikmaakte om een kledingstuk te tonen, integendeel zelfs, het kledingstuk wordt nu door drie verschillende dames getoond met verschillende figuurtypes. De vrouw postte hierover zelfs een boodschap op Twitter: "Mijn god, ik hou nu nog meer van Asos. Eindelijk zie je hetzelfde kledingstuk op verschillende figuurtypes."

omg i love @asos even more!!! finally showing the same item on girls with different body types ?????? pic.twitter.com/fU6pcbb6wt — eleanor (@ejhc13) 16 maart 2018

Ook een andere gebruikster prijst deze nieuwigheid flink aan: "Net wanneer je denkt dat Asos niet meer beter kan worden, beginnen ze meerdere modellen met verschillende figuurtypes te gebruiken om aan te tonen dat elk kledingstuk anders oogt op een ander persoon. Absolute koplopers."

Just when you though ASOS couldn’t get any better they start using multiple models with different body types to show how an item will look on different people. Absolute frontrunners bravo???????? pic.twitter.com/H3QBYE8XtU — Sarah Cant (@sarah_cant) 21 maart 2018

In een aankondiging liet het bedrijf hierover het volgende weten: "Wij testen voortdurend nieuwe technologie uit om de shopervaring van onze klanten te verbeteren. In dit geval experimenteren we met AR, of augmented reality, waarbij computergestuurde beelden aan bestaande beelden kunnen worden toegevoegd. Zo willen we onze klanten de mogelijkheid bieden om zelf te oordelen of een bepaald kledingstuk hun figuurtype al dan niet zal passen."

Voorlopig is deze technologie slechts op enkele items uit de webshop toegepast. Het bedrijf benadrukte echter dat zij dit verder willen uitbreiden, op zowel de digitale webshop als op de applicatie.