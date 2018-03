Vandoorne start nieuw F1-seizoen op teleurstellende twaalfde plaats, Hamilton knalt naar polepositie

Geen droomstart van het nieuwe F1-seizoen voor Stoffel Vandoorne. Onze landgenoot hoopte morgen in Melbourne tussen de eerste tien van start te gaan, maar tijdens de kwalificaties geraakte hij in zijn McLaren niet verder dan een twaalfde plek. Een teleurstelling dus. Ook teamgenoot Fernando Alonso wist zich niet te plaatsen voor Q3. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton pakte na een knalronde de eerste pole van dit seizoen voor de Ferrari’s van Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie zagen we weinig verrassingen. Lewis Hamilton liet de snelste tijd noteren met achter hem beide Ferrari's. Max Verstappen en Daniel Ricciardo vervolledigden de top vijf.

McLaren kende een probleemloos eerste deel van de kwalificatie. Met de Renault-motor achterin hun wagen konden Alonso en Vandoorne vlot richting Q2 rijden. Dat kon dan weer niet gezegd worden van de Toro Rosso-piloten die het vanaf dit jaar met de Honda-motor moeten doen. Brendon Hartley en Pierre Gasly geraakten niet verder dan de zestiende en twintigste tijd, waardoor beide heren al meteen mochten uitstappen.

Both cars make it through to Q2 with Fernando in P7, Stoffel P12. Time to get set to go again. ?? #AusGP pic.twitter.com/UWJMgb6f0V — McLaren (@McLarenF1) March 24, 2018

In een spannende Q2 sneuvelden Alonso en Vandoorne wel. Met een elfde en twaalfde tijd geraakten beide McLarens net niet in Q3, al was het commentaar van Alonso veelzeggend: "Het is oké jongens". Een positief ingestelde Alonso die beseft dat er vanaf de elfde plaats strategisch mogelijkheden zijn omwille van een vrije bandenkeuze.

Bovenaan was het eveneens spannend. Vettel zette met een ultieme run de snelste tijd neer. De Duitser was een fractie sneller dan Hamilton en Bottas, die slechts enkele duizendsten moesten toegeven op Vettel. De voorbode van een spannende strijd om de polepositie in Q3.

Tijdens Q3 kregen we meteen spektakel. Hamilton en Bottas kwam als eersten op de baan maar tijdens het begin van zijn eerste snelle rondje ging de Fin in de fout. Een serieuze crash voor Bottas en meteen uiteraard een rode vlag en onderbreking van de sessie. De Fin kon gelukkig zelf zonder problemen uit de wagen stappen.

Na de hervatting van Q3 kregen we de strijd om de polepositie. Hamilton liet meteen een voorlopige besttijd noteren. Vettel liet in de Ferrari in de eerste twee sectoren een 'paarse' absolute besttijd noteren. De Duister leek op weg naar een voorlopig absolute besttijd maar in de laatste sector was hij in de Ferrari dan toch trager dan Hamilton. Tweede tijd dus voor Vettel.

Het was echter superspannend want Hamilton was slechts 34 duizendsten sneller dan Vettel en slechts 61 duizendsten sneller dan Max Verstappen in de Red Bull.

Tijdens zijn ultieme run verpulverde Lewis Hamilton zijn vorige tijd. De Brit was meer dan acht tienden sneller dan zijn voorlopige besttijd en Hamilton gaf dan ook iedereen het nakijken. Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel moesten in de Ferrari uiteindelijk meer dan zes tienden toegeven. Max Verstappen moest na een foutje genoegen nemen met de vierde tijd.

Opnieuw polepositie dus voor Lewis Hamilton, een mentale opdoffer voor de concurrentie en het wordt afwachten of die concurrentie tijdens de race wel de strijd met Hamilton kan aangaan.

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:21.164

2. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.828 +0.664

3. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:21.838 +0.674

4. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:21.879 +0.715

5. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:22.152 +0.988

6. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:23.187 +2.023

7. FR Romain Grosjean Haas F1 1:23.339 +2.175

8. DE Nico Hülkenberg Renault 1:23.532 +2.368

9. ES Carlos Sainz jr Renault 1:23.577 +2.413

10. FI Valtteri Bottas Mercedes geen tijd



11. ES Fernando Alonso McLaren 1:23.692 +2.528

12. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:23.853 +2.689

13. MX Sergio Perez Force India 1:24.005 +2.841

14. CA Lance Stroll Williams 1:24.230 +3.066

15. FR Esteban Ocon Force India 1:24.786 +3.622



16. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:24.532 +3.368

17. SE Marcus Ericsson Sauber 1:24.556 +3.392

18. MC Charles Leclerc Sauber 1:24.636 +3.472

19. RU Sergey Sirotkin Williams 1:24.922 +3.758

20. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:25.295 +4.131

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: