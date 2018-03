Agent die vrijwillig plaats van gijzelaar innam is overleden: “Frankrijk zal zijn heldendaad nooit vergeten”

Arnaud Beltrame, de agent die vrijdag uit vrije wil de plaats van een gijzelaar overnam tijdens de gijzeling in het Franse Trèbes, is overleden. Dat bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.

Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame Foto: BELGA

De 45-jarige luitenant-kolonel van de politie van Aude was als één van de eerste ter plaatse bij het incident in Trèbes. Bij de onderhandelingen met gijzelnemer Lakdim gaf hij zich meteen vrijwillig op om de plaats in te nemen van een gijzelaar, in de hoop op die manier met gevaar voor zijn eigen leven andere mensen te kunnen redden. Volgens sommige Franse bronnen zou de dader door die ruil zelfs meerdere slachtoffers hebben vrijgelaten. Terwijl de agent in de winkel was, liet hij zijn mobiele telefoon aan staan, zodat zijn collega’s buiten mee konden volgen wat er zich binnen allemaal afspeelde.

Omstreeks 14.45 uur viel de politie de supermarkt binnen. Op dat moment hoorden de omstanders talloze schoten. De dader kwam niet levend uit de winkel, maar ook de politieagent raakte daarbij zwaargewond. In allerijl werd de man met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Carcassonne. Daar is hij in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden, bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.

“Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame heeft ons verlaten. Gestorven voor het vaderland. Frankrijk zal zijn heldendaad nooit vergeten, zijn moed, zijn offer. Met een zwaar hart spreek ik de steun van het hele land uit aan zijn familie, zijn naasten en zijn vrienden van de Gendarmerie van Aude.”

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 maart 2018

Beltrame bekleedde een belangrijke positie bij de politie van Aude en leidde ooit de korpsen van Sud-Manche en d’Avranches, tussen augustus 2010 en juli 2014. In december maakte de man nog deel uit van een antiterreuroefening in Carcassone, waarbij een massamoord in een supermarkt werd gesimuleerd.

Archiefbeeld van luitenant-kolonel Beltrame Video: YouTube

Wat het motief van de 26-jarige dader Radouane Lakdim was, is nog niet bekend. Volgens getuigen zou hij “Allah Akbar” en “Jullie bombarderen Syrië, nu gaan jullie sterven” geroepen hebben. Lakdim eiste de vrijlating van Salah Abdeslam, de belangrijkste, nog levende verdachte voor de aanslagen in Parijs van november 2015. IS eiste de aanslag op.