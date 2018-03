Ferrari bovenaan laatste oefensessie GP van Australië, Vandoorne negende

Ferrari bovenaan tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Australië. Aan het einde van een natte sessie reed Sebastian Vettel op droogweerbanden de snelste tijd. Stoffel Vandoorne was negende en sneller dan teamgenoot Alonso.

Zoals voorspeld kregen we regen tijdens de tweede dag van het raceweekend in Australië. De rijders gingen bij het begin van de laatste oefensessie dan ook op regenbanden het circuit op.

Heel hard regende het niet bij aanvang van de sessie maar het circuit lag wel voldoende nat om tijdens de eerste verkennende rondjes voor de extreme regenband te kiezen. Er werd echter al snel overgeschakeld op de intermediate-regenbanden en de rijders zochten ook al snel wat meer de limieten op.

Dat er dan schuivers werden gemaakt, zelfs door goede regenrijders zoals Max Verstappen, mag duidelijk zijn.

Vlak voor het einde van de sessie reed onze landgenoot Stoffel Vandoorne de derde tijd. Op een opdrogende baan, die met de minuut sneller werd, doken echter nog enkele rijders in de slotminuten onder de tijd voor Vandoorne.

SPEED TRAP



Vandoorne just shy of 300 KPH on his way to third-fastest time ?¥#AusGP #F1 pic.twitter.com/7rzjHxXzDb