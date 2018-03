Genkse dj Lennert op tournee in China

Genkenaar dj Lennert heeft een contract als hoofdact afgesloten voor een tournee in China. De 21-jarige muzikant beklimt al enige tijd de internationale ladder. Als dj Snake, Tiësto, Don Diablo en Dimitri Vegas & Like Mike je muziek draaien, mag je jezelf tot de top rekenen. In China zijn er twaalf optredens gepland.