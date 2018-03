Fusie KBC-kantoren Kermt en Kuringen

BRUSSELBank- en verzekeringsgroep KBC gaat zijn Vlaams kantorenlandschap flink hertekenen. Er komen tegen het eind van dit jaar meer grote kantoren met een volledige dienstverlening, bijgestaan door kleinere kantoren voor eenvoudige financiële verrichtingen en advies. Er komen ook heel wat onbemande kantoren bij. Acht van de 597 kantoren in Vlaanderen sluiten de deuren. In Limburg gaat het al zeker over een fusie van de kantoren van de Hasseltse deelgemeentes Kuringen en Kermt.