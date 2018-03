“Vergoedingen voor betonstop moeten duidelijker geregeld”

brusselDe financiële impact van het decreet dat de vergoedingen voor de betonstop regelt, is onduidelijk. Dat zeggen de adviesraden van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur en de sociale partners. “Het kan zeker eenvoudiger”, vindt ook Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open Vld). En de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) merkt op dat bouwgrond omzetten in groen hen in de toekomst veel meer zal kosten.