Langer aanschuiven bij keuring door groeiend wagenpark

AlkenHet aantal autokeuringen in de Limburgse keuringsstations is sinds 2010 met 13 procent toegenomen. Elke dag schuiven in Alken, As, Heers en Hechtel-Eksel 1.640 voertuigen aan voor hun keuringskaart. Dat zijn er elke dag 190 meer dan 2010. Het groeiende wagenpark en de stijgende gemiddelde leeftijd van auto’s zijn hiervoor verantwoordelijk. Maar ook de ANPR-camera’s, die via kentekens de keuring van de auto kunnen checken, spelen hun rol.