Dilsen-Stokkem -

Zussen Devona (18) en Shardée (20) uit Rotem bezorgden de jury van ‘Belgium’s Got Talent’ vrijdagavond een kippenvelmomentje met hun rolstoeldans. Toen Shardée haar jongere zus tijdens de lift in de lucht stak, schoot Stan Van Samang zelfs vol. Dan had al veel rolstoeldansers aan het werk gezien, maar de synchrone choreografie tussen de zussen was nieuw voor hem. De vier juryleden stuurden Devona en Shardée dan ook met vier ja’s naar de volgende ronde.