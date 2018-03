Hoewel Pasen pas op 1 april valt, durven we het woord verrijzenis al in de mond nemen. De reden? De hoogvorm die Amaury Capiot etaleert op (inter)nationale wegen. Vorig jaar beleefde de 24-jarige Lanakenaar een annus horribilis. De voorjaarsklassiekers moest hij vanuit zijn sofa volgen, met de knie in een brace. Eind juni volgde zowaar een dubbele knieoperatie. Aan de vooravond van Gent-Wevelgem is de hemel helemaal opgeklaard boven Amaury’s hoofd. Ploegleiders Walter Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) en Valerio Piva (BMC) laten hun licht schijnen over heden, verleden en toekomst van Capiotje.