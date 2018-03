Man riskeert 7 jaar cel omdat hij nek van ex probeerde te breken

Een 52-jarige Truienaar hangt zeven jaar cel boven het hoofd. Hij moest zich vrijdag in de Hasseltse correctionele verantwoorden voor poging tot doodslag en bedreiging van zijn ex. Op 31 mei 2016 probeerde hij de nek te breken van de vrouw met wie hij 22 jaar getrouwd was. “Met twee handen nam hij haar hoofd vast. Hij maakte een draaiende beweging. Toen ze zich liet vallen en om hulp riep, sloeg hij op de vlucht”, aldus Natascha Bielen, advocate van het slachtoffer.