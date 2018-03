MaasmechelenWallonië wil jagen met pijl en boog verbieden. In Vlaanderen mag dat al langer niet meer. Zonde, vindt Frank Siedentopf. De Maasmechelse voorzitter van de Belgian Bow Hunting Federation ziet enkel voordelen in de jacht met pijl en boog: “Het is diervriendelijker, uitdagender en we kunnen helpen de everzwijnenplaag te bestrijden.”