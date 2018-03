Leopoldsburg Het ziet er naar uit dat we definitief een wolf in Limburg welkom mogen heten. Naya, de wolvin uit Duitsland, lijkt zich in de bossen in en rond het militair domein van Leopoldsburg te settelen. Daarom hebben de Duitse onderzoekers beslist om Naya’s gps-gegevens nog maar vier keer per dag te verzamelen, en zo de batterij te sparen. De keerzijde: woensdag heeft de wolvin in de buurt opnieuw een schaap doodgebeten.