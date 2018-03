Ronaldo onwaarschijnlijke held in dolle slotfase tegen Egypte, geen winnaar tussen Duitsland en Spanje

In afwachting van het oefenduel van het oefenduel van de Rode Duivels, komende dinsdag, werden er ook op vrijdag heel wat oefenwedstrijden afgewerkt. Zo won Portugal met 2-1 van Egypte, na een onwaarschijnlijke slotfase. Mohamed Salah - wie anders - had Egypte op voorsprong gebracht, maar Cristiano Ronaldo sloeg in het slot nog twee keer genadeloos toe: 2-1. In de oefeninterland tussen Duitsland en Spanje was er geen winnaar.

Tunesië won in Radès met het kleinste verschil van Iran. De WK-tegenstander van de Rode Duivels profiteerde van owngoal van Mohammadi (71.), het enige doelpunt van de partij. Bij Tunesië maakte Dylan Bronn, verdediger bij AA Gent, de partij vol. Ramin Rezaeian (Oostende) voetbalde de hele wedstrijd voor Iran. Kaveh Rezaei (Charleroi) kwam in de 56e minuut in de plaats van oude bekende Reza Ghoochannejhad (ex-Standard en -STVV). Engeland, nog een andere tegenstander van de Duivels op het WK, klopte Nederland met 0-1

In aanloop naar het WK spelen de Rode Duivels nog oefenwedstrijden tegen Saoedi-Arabië (27 maart), Europees kampioen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni). Ook die vier elftallen oefenden vrijdagavond. De Saoedi’s speelden 1-1 gelijk in en tegen Oekraïne. Costa Rica boekte een 0-1 overwinning in Glasgow tegen Schotland. Man in vorm Mohamed Salah (56’) leek Egypte een prestigieuze overwinning tegen Portugal te bezorgen, maar dat was buiten Cristiano Ronaldo gerekend. Op neutraal terrein in het Zwitserse Letzigrund scoorde CR7 nog twee doelpunten. Portugal won zo met 2-1. Ronaldo scoorde nu 81 doelpunten voor zijn land. Alleen de Iraniër Ali Daei (109) goals en de legendarische Hongaar Ferenc Puskas (84) scoorden in het verleden meer als international.

Frankrijk heeft in hun oefeninterland tegen Colombia een pijnlijke 2-3 nederlaag geleden. “Les Bleus” kwamen in het Parc des Princes in Parijs 2-0 voor, maar gaven de zege toch nog uit handen. Invaller en oude bekende José Izquierdo (ex-Club Brugge) lokte in de slotminuten een strafschop uit. Halverwege de eerste helft zag het er nog zo goed uit voor de Fransen. Olivier Giroud (11.) strafte een misser van doelman Ospina af, Thomas Lemar (26.) verdubbelde na een fluwelen aanval de score. Colombia bleef niet bij de pakken zitten. Luis Muriel (28.) profiteerde van een inschattingsfout van goalie Lloris om de aansluitingstreffer te scoren.

Na de pauze namen de Colombianen de match in handen. Via Falcao (62.) kwamen ze verdiend op gelijke hoogte. In de slotminuten kregen de bezoekers een strafschop, na een fout van Samuel Umtiti. De Franse verdediger verkeek zich op de pijlsnelle invaller José Izquierdo. Juan Quintero (85.) legde vanaf de penaltystip de 2-3 eindstand vast. De troepen van Didier Deschamps nemen het op het WK in Rusland in de poulefase op tegen Australië, Peru en Denemarken. Colombia werd ingedeeld in de onvoorspelbare groep H met Polen, Senegal en Japan.

Wereldkampioen Duitsland en Spanje hielden elkaar in de Esprit Arena in Düsseldorf in evenwicht (1-1). Rodrigo (6.) zette de Spanjaarden met dank aan het perfecte steekpasje van Andres Iniesta heel vroeg op rozen. Thomas Müller (35.) vlamde de gelijkmaker in de winkelhaak. Spanje kijkt in groep B op het WK Europees kampioen Portugal, Marokko en Iran in de ogen. De Duitsers lootten Mexio, Zweden en Zuid-Korea voor de groepsfase.

Italië verloor na een emotionele avond in het Etihad Stadium van Manchester City met 2-0 tegen Argentinië. De “Azzurri” eerden het plotse overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori begin deze maand met een hartverscheurende minuut stilte. Beide ploegen droegen een rouwband, in het stadion was de boodschap “David is voor altijd met ons” duidelijk te zien. De plechtigheden inspireerden Italië niet tot sprankelend voetbal. Argentinië, met Lionel Messi op de bank, won makkelijk dankzij doelpunten van Ever Banega (75.) en Manuel Lanzini (85.). Op het WK kruist Argentinië in de groepsfase de degens met IJsland, Kroatië en Nigeria. De Italianen zijn er niet bij in Rusland.

Uitslagen:

Portugal - Egypte 2-1 (Salah 56’, C. Ronaldo 92’ en 95’)

Duitsland - Spanje 1-1 (Rodrigo 6’, Muller 35’)

Tunesië - Iran 1-0 (own goal Mohammadi 71’)

Argentinië - Italië 2-0 (Banega 75’, Lanzini 85’)

Polen - Nigeria 0-1 (Moses 61’)

Oekraïne - Saoedi-Arabië 1-1 (Kravets 32’, Al Mowalad 38’)

Frankrijk - Colombia 2-3 (Giroud 11’, Lemar 26’, Muriel 28’, Falcao 62’, Quintero 85’)