Ook Novak Djokovic beleeft comeback in mineur

De Serviër Novak Djokovic (ATP-12) moest vrijdag meteen zijn koffers pakken in Florida. Bij zijn terugkeer uit blessure verloor de voormalige nummer één van de wereld in de tweede ronde op het Masters 1.000-toernooi in Miami (hard/7.972.535 dollar) in twee sets van de Fransman Benoît Paire (ATP-47).

De dertigjarige Djokovic moest na 1 uur en 7 minuten met de 6-4 en 6-3 setstanden zijn meerdere erkennen in de twee jaar jongere Paire. “Nole” miste vorig jaar de helft van het tennisseizoen door een elleboogblessure. Bij zijn rentree op het Australian Open schopte hij het tot de vierde ronde, maar zijn pijnlijke elleboog speelde hem daar opnieuw parten. Begin vorige maand besloot Djokovic zich te laten opereren.

Eerder op de dag vierde ook onze landgenoot David Goffin (ATP-9) een comeback in mineur. De Luikenaar verloor met erg zware cijfers van de Portugees Joao Sousa (ATP 80). Het werd 6-0 en 6-1 in nauwelijks 62 minuten tennis. Goffin was een maand out met een oogblessure.