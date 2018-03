Charleroi zet een punt achter stevige Oostendse zegereeks

BC Oostende heeft het seizoensrecord van Sunair Oostende uit 1984-1985, 22 zeges op rij, net niet geëvenaard. Op de 22ste speeldag diende aartsrivaal Charleroi de kustploeg zijn eerste nederlaag toe.

Met 18 punten aan 100% van Salumu walste Oostende in het openingskwart over Charleroi: 19-30. Schwartz dikte na assist van Djordjevic aan tot 19-33. Gibbs leidde een eerste remonte: 32-37. Met medewerking van Thomas en Marnegrave nam de thuisploeg de leiding over. Een 10-0-run in een drietal minuten vertaalde zich in 44-41-cijfers. Gibbs legde de 48-44-ruststand vast.

Vroeg in het derde kwart keek Salumu tegen een vierde fout aan. De Karolingers stoomden vlot via 56-46-cijfers door naar een 71-54-voorsprong. Bij 83-66 wou Oostende niet opgeven. Met tien punten op rij sleurde Mihailovic zijn team van 83-66 naar 83-76. Fieler herleidde het verschil zelfs tot vijf puntjes bij 85-80 met nog 2’28” op de klok. Zes snelle punten van Gibbs gaven de leiders bij 91-80 echter de genadeslag. Charleroi won uiteindelijk met 96-84.

Bij de kustploeg hoorden Kuridza, Schwartz en Salulu vijf fouten. Bij Charleroi zette Gibbs een uitstekende offensieve prestatie neer met 39 punten uit 4 op 7 tweepunters, 5 op 8 bommen en 16 op 19 vrijworpen.

Oostende blijft met 21 op 22 uiteraard de enige leider maar Charleroi versterkt zijn ambities voor de top-drie.

CHARLEROI: (31 op 62 waarvan 11 op 25 driepunters, 23 op 29 vrijworpen, 26 fouten) LIBERT 4-1, GRANT 0-2, MARNEGRAVE 7-0, THOMAS 7-9, GORGEMANS 4-3, Anderson 0-2, Henry 2-11, Marchant 0-0, Gibbs 22-17, Delalic 2-3.

OOSTENDE: (27 op 48 waarvan 8 op 22 driepunters, 22 op 30 vrijworpen, 22 fouten) MIHAILOVIC 0-16, FIELER 5-4, JEKIRI 0-2, KESTELOOT 4-2, SALUMU 22-4, Kuridza 0-2, Djordjevic 2-0, Myers 8-6, Mwema 0-0, Schwartz 3-0.

KWARTS: 19-30, 29-14, 30-22, 18-18.