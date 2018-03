Westerlo neemt meteen de bovenhand in Play-off 3

Westerlo heeft Operatie Redding uitstekend ingezet. Een frommelgoal van Jens Naessens bezorgde de Kemphanen in de eerste wedstrijd van de playdowns de drie punten. Bob Peeters en co springen dankzij de zege over Union en zetten rode lantaarn Tubeke meteen op vijf punten.

Tien of vijftien procent meer effici├źntie. Dat zou voor Westerlo voldoende moeten zijn om de strijd om het behoud tot een goed eind te brengen, rekende Bob Peeters voor de start van de playdowns uit. Het gebrek aan scorend vermogen had de Kemphanen in de laatste wedstrijden van de reguliere competitie al de nodige punten gekost. Dat euvel mocht zich in een mini-competitie met vier niet herhalen.

De wedstrijd tegen Union maakte echter al snel duidelijk dat Peeters toch nog wat schaafwerk heeft. Westerlo nam meteen het heft in handen en voetbalde voor rust zes (halve) kansen bij elkaar. Het slaagde er echter niet in om dat overwicht te vertalen in een gunstige tussenstand op het scorebord. Buyl had in het openingsfase de 1-0 aan de voet, maar besloot recht op Saussez. Een minuut later wachtte Van den Bogaert te lang, zijn poging werd afgeblokt.

Een sterk openingskwartier kreeg daarna geen vervolg. Op het middenveld sloeg de motor van Van Eenoo niet aan, voorin worstelde Buyl te vaak met het leer. Naessens kreeg in het derde kwartier nog twee mogelijkheden om de thuisploeg op voorsprong te brengen, de vervanger van De Ceulaer - met een pijnlijke knie op de bank - miste scherpte. Een zwak Union kon geen enkele keer dreigen, toch bracht Westerlo zichzelf met slordig verdedigen bijna in moeilijkheden. De Brusselaars vergaten te profiteren.

Na de pauze kreeg Westerlo dan toch loon naar werken. De thuisploeg was minder aanwezig dan in de eerste 45 minuten, maar scoorde nu wel bij de enige kans. Zij het met een gelukje. Na een mislukte poging van Buyl frommelde Naessens het leer voorbij een bos Unionverdedigers en doelman Saussez in doel. De vreugde was er niet minder om. Een lelijk doelpunt is ook een doelpunt.

Daarna was het bibberen tot het einde. Union schoot eindelijk wakker. Kis loste met een vrije trap een eerste waarschuwing. In de slotminuut duwde Soumah Westerlo nog door het oog van de naald door een kopbal van de lijn te keren. Dankzij de zege springen Bob Peeters en co in de stand over Union naar de tweede plaats, rode lantaarn Tubeke volgt nu al op vijf punten. De Waals-Brabanders komen zondag nog in actie op het veld van Roeselare.