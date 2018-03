IN BEELD/ VIDEO. Twaalfduizend bezoekers op openingsdag Schlagerfestival

Hasselt - Met 12.000 bezoekers op de teller werd vanavond de eerste van het vierdaagse Schlagerfestival in de Ethias Arena in Hasselt ingezet. Ook nu was het weer het ultieme moment om uit de bol te gaan in een transitzone tussen volkszangkunst en hardcore carnaval. En ah ja, nooit zonder de polonaise.

De eerste toon was amper ingezet en daar gingen de handjes op de schouders het treintje volgend naar een eindeloze bestemming. Het is niet de aankomst waar het om te doen is, maar de rit zelf waar het ...