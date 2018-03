Kirsten Flipkens (WTA-71) heeft zich vrijdag niet voor de zestiende finales van het WTA-toernooi van Miami (8.648.508 dollar) kunnen plaatsen. In de tweede ronde moest de 32-jarige Antwerpse in 1 uur en 24 minuten met 6-4 en 6-3 het onderspit delven voor de Britse Johanna Konta (WTA-14), die haar titel verdedigt op het hardcourt in Florida.