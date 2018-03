Evelien Bosmans gebruikt niet langer de pil: “Het werkt libidoverlagend”

Actrice Evelien Bosmans is een jaar geleden gestopt met de pil. En daar heeft ze een goede reden voor, zo vertelde ze vrijdag in ‘De Bende van Annemie’ op Radio 1. Al is ze ook niet helemaal voorstander van de anticonceptiemethode die ze nu gebruikt.

“De pil was en is fantastisch. Maar mijn vriendinnen en ik lazen ongelooflijk veel artikels over wat de pil precies doet. Zelfs na zestig jaar zijn de effecten ervan op ons lichaam niet helemaal duidelijk. Onderzoek wijst wel uit dat de pil libidoverlagend zou zijn, en dat vind ik heel verontrustend. Ik ben daarom een jaar geleden met de pil gestopt, samen met enkele vriendinnen. Maar dan was de vraag: wat nu? Er zijn namelijk heel weinig alternatieven.”

Bosmans volgt nu een anticonceptiemethode waar ze eigenlijk ook geen voorstander van is. “Ik gebruik een minicomputer die op basis van temperatuur bepaalt of een vrouw al dan niet vruchtbaar is op die dag. Het voordeel: je moet er geen hormonen meer voor nemen. Maar het is alvast geen methode die ik zou aanraden aan mijn zestienjarige dochter.

Vooraleer ze de beslissing nam om te stoppen met de pil, heeft ze daar met haar vriend, acteur en presentator Jonas Van Geel, heel wat over gesproken. “Dat waren interessante gesprekken, omdat het er natuurlijk bij een groot deel van de mannen op heel onbewuste wijze is ingeslopen dat het normaal is dat wij anticonceptie gebruiken. Maar het was ook een heel fijn gesprek, omdat we bijvoorbeeld ook naar alternatieven voor mannen, zoals de mannenpil hebben gekeken”, zegt ze. Al bleek dat geen interessante optie, “want dan moet hij ook hormonen nemen”, besluit ze.